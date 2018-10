Schuleingangsphase

Ein neues Schuljahr – eine neue Schule und viele Eindrücke. Damit ihr euch von Beginn an besser zurechtfindet, haben wir für die erste Woche eine Schuleingangsphase organisiert. Am ersten Schultag werdet ihr am Eingang durch Professoren und Schüler empfangen, die Euch in den Festsaal führen. Dort erfolgt eine Begrüßung und im Anschluss führen Euch SchülerInnen […]